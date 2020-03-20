Ижевский зоопарк не прервет работу в связи с коронавирусом
Зоопарк Удмуртии не прекращает работу в связи с коронавирусом, но вводит некоторые изменения. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка на своей странице «Вконтакте».
- С 19 марта мы приостанавливаем проведение: мероприятий; экскурсий; занятий с детьми, - сообщила пресс-служба зоопарка.
Однако основную деятельность, а именно экспонирование животных зоопарк продолжает.
- Наши животные по-прежнему рады видеть вас! Все-таки, зоопарк - это встречи с любимыми обитателями, прогулка на свежем воздухе и огромный заряд положительными эмоциями! – передает пресс-служба зверинца.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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