2020-03-20T05:48:43+03:00
Общество

Ижевский зоопарк не прервет работу в связи с коронавирусом

Введены лишь некоторые ограничения
Людмила Куликова
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Фото: пресс-служба ижевского зоопарка "ВКонтакте"Фото: пресс-служба ижевского зоопарка "ВКонтакте"
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Зоопарк Удмуртии не прекращает работу в связи с коронавирусом, но вводит некоторые изменения. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка на своей странице «Вконтакте».

- С 19 марта мы приостанавливаем проведение: мероприятий; экскурсий; занятий с детьми, - сообщила пресс-служба зоопарка.

Однако основную деятельность, а именно экспонирование животных зоопарк продолжает.

- Наши животные по-прежнему рады видеть вас! Все-таки, зоопарк - это встречи с любимыми обитателями, прогулка на свежем воздухе и огромный заряд положительными эмоциями! – передает пресс-служба зверинца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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