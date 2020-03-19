«Переход школ на «дистанционку» и приостановка судебных процессов»: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 19 марта

19 Март 2020 2020-03-19T16:33:29+03:00

Рассказываем, что произошло за день

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19 марта стало известно, что глава Удмуртии подписал распоряжение о вступлении в силу режима повышенной готовности. Вместе с тем по республике запрещено проводить мероприятия с количеством участников более 500 человек.

Что еще произошло:

- По информации Минздрава Удмуртии на 19 марта в больницах находится 61 человек, из них 12 детей, 37 человек выписано из стационара. В инфекционной больнице продолжают лечение 24 человека, при этом за сутки поступило 8 человек. У 4 человек результаты обследования на коронавирус отрицательные, еще 8 находится в работе.

- Из-за введенного режима повышенной готовности в Удмуртии приостановили судебное заседание по уголовному делу экс-главы Александра Соловьева.

- Школы Удмуртии уйдут на каникулы, а после на «дистанционку» из-за коронавируса.

- К чему призвали общественников власти Удмуртии в связи со сложившейся ситуацией в Ижевске?

- Правда ли, что по квартирам Ижевска ходят дезинфекторы от коронавируса? "Комсомолка" проверила информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU