Житель Ижевска пробежал отмененный из-за коронавируса полумарафон на Кипре
Житель Ижевска Евгений Орлов улетел на Кипр чтобы пробежать полумарафон, который отменили по причине пандемии коронавируса. Организаторы забега о тказались возвращать участникам оргвзносы, но они все равно пробежали дистанции. — Мы списались под постом организаторов в Instagram и договорились, что все равно побежим. Мы заранее прошли по берегу моря и прикинули дистанцию. Изначально предполагалось, что маршрут пройдет по городу и для нас перекроют некоторые улицы. Но полумарафон отменили, поэтому маршрут составляли сами, — признается спортсмен.
Фото: личный архив героя публикации
Примером российской группы вдохновились также британцы и немцы. Однако в результате спортсменам пришлось бежать по отдельности друг от друга. Традиционного награждения Награждения не было: на дистанции некоторые бегуны заблудились и отстали от остальных, а время отслеживали по своим часам.
Евгению повезло: когда из-за пандемии на Кипре закрыли все отели, он как раз улетал домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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