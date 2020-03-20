Житель Ижевска пробежал отмененный из-за коронавируса полумарафон на Кипре

20 Март 2020 2020-03-20T06:44:34+03:00

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Житель Ижевска Евгений Орлов улетел на Кипр чтобы пробежать полумарафон, который отменили по причине пандемии коронавируса. Организаторы забега о тказались возвращать участникам оргвзносы, но они все равно пробежали дистанции. — Мы списались под постом организаторов в Instagram и договорились, что все равно побежим. Мы заранее прошли по берегу моря и прикинули дистанцию. Изначально предполагалось, что маршрут пройдет по городу и для нас перекроют некоторые улицы. Но полумарафон отменили, поэтому маршрут составляли сами, — признается спортсмен.

Фото: личный архив героя публикации

Примером российской группы вдохновились также британцы и немцы. Однако в результате спортсменам пришлось бежать по отдельности друг от друга. Традиционного награждения Награждения не было: на дистанции некоторые бегуны заблудились и отстали от остальных, а время отслеживали по своим часам.

Евгению повезло: когда из-за пандемии на Кипре закрыли все отели, он как раз улетал домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU