20 Март 2020 2020-03-20T07:02:44+03:00

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Учитель из Удмуртии признан виновным в педофилии и убийстве. По сообщениям региональной прокуратуры, против него был вынесен обвинительный вердикт.

Установлено, что несколько лет назад мужчина гуляя в поле со своей знакомой, после ссоры убил ее, а затем вернулся к трупу и украл сумку женщины, в которой находились 90 тысяч рублей.

По сообщениям прокуратуры, он также признан виновным в совершении 7 преступлений против половой свободы малолетних девочек, являющихся ученицами школы.

Согласно вердикту коллегии присяжных заседателей мужчина не заслуживает снисхождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU