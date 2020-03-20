Учитель из Удмуртии признан виновным в педофилии и убийстве
Учитель из Удмуртии признан виновным в педофилии и убийстве. По сообщениям региональной прокуратуры, против него был вынесен обвинительный вердикт.
Установлено, что несколько лет назад мужчина гуляя в поле со своей знакомой, после ссоры убил ее, а затем вернулся к трупу и украл сумку женщины, в которой находились 90 тысяч рублей.
По сообщениям прокуратуры, он также признан виновным в совершении 7 преступлений против половой свободы малолетних девочек, являющихся ученицами школы.
Согласно вердикту коллегии присяжных заседателей мужчина не заслуживает снисхождения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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