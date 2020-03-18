Как будет работать режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в Удмуртии

18 Март 2020 2020-03-18T12:38:53+03:00

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18 марта на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Ижевске председатель правительства Удмуртии объявил о введении режима повышенной готовности.

– Уже есть решение, чтобы ограничить культурно-массовые и спортивные мероприятия числом, превышающим 500 человек, чтобы предотвратить распространение инфекции, - отметил Ярослав Семенов.

Так, режим повышенной готовности предполагает комплекс мер профилактики, которые будут действовать на территории республики. Что уже сделали?

- Глава Ижевска подписал распоряжение об отмене мероприятий с численностью участников более 100 человек (подробнее).

- В аэропорту и на вокзале пассажиров проверяют на наличие симптомов ОРВИ, а работникам выдают маски и антисептики.

- В общественном транспорте к началу следующей недели закупят дополнительные дезинфицирующие средства. А также перед начало смены проверяют кондукторов и водителей на наличие симптомов вируса.

- Студентов переводят на дистанционное обучение. Работодателям рекомендовали перевести подчиненных по возможности на «удаленку». Для выпускников сдвигают сроки досрочной сдачи ЕГЭ.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, на утро 18 марта в России зарегистрировано 114 зараженных коронавирусом в 26 регионах страны. В Удмуртии не зафиксировано ни одного случая. При этом в инфекционной больнице находятся 12 человек с ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU