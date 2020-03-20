Ижевская «Мисс Россия» опубликовала фото с дефиле и финала конкурса
Ижевская «Мисс Россия» Екатерина Беляева опубликовала фото с дефиле и финала конкурса. Снимками с поклонниками девушка поделилась в своем Инстаграм.
Фото: личный архив Екатерины Беляевой
- Мой дебют на сцене! Эмоции переполняют! Невероятно приятно осознавать, что именно я стала обладательницей короны Miss Supermodel! Огромное спасибо команде, организаторам, спонсорам, девочкам! – написала ижевская красавица в своем Инстаграм.
Фото: личный архив Екатерины Беляевой
Сразу после победы Екатерина поделилась с «Комсомолкой» эмоциями от участия.
Фото: личный архив Екатерины Беляевой
Отметим, финал конкурса прошел в Сочи 14 марта. Участие принимали девушки со всей России. Екатерина Беляева была единственной участницей из Удмуртии.
Фото: личный архив Екатерины Беляевой
После победы на российском этапе конкурса, ижевская «Мисс Россия» будет представлять страну на мировом этапе. По сообщениям Екатерины, мировой этап должен был состояться в Индии в апреле, однако из-за вспышки коронавируса конкурс перенесли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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