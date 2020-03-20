20 Март 2020 2020-03-20T08:46:11+03:00

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В детских садах Удмуртии усилили контроль за здоровьем воспитанников. В частности, каждый день по утрам детей осматривают. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Заместитель Председателя Правительства УР Анастасия Муталенко посетила ижевский детский сад № 288.

- Все, что необходимо в соответствии с санэпидрасписанием, есть, дезинфицирующие средства закуплены в полном объеме. Есть оборудованный медицинский кабинет и изолятор. Сотрудники знают алгоритм действий. Все дошкольные учреждения работают по годами отработанной системе и, на сегодняшний день, в штатном режиме, - рассказала Анастасия Муталенко.

Так, во время утреннего приема детей в детский сад работники учреждения проводят тщательное утреннее «фильтрирование»: производят осмотр всех детей, измеряют температуру тела, а также вносят данные о состоянии здоровья каждого ребенка в специальную тетрадь. Утренний осмотр воспитанников проходит в присутствии родителя. Дети, которые пришли в детский сад с признаками заболевания отправляются домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU