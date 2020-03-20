2020-03-20T10:26:15+03:00
Общество

Бесплатными лекарствами обеспечат детей Удмуртии до 6,5 лет

Бюджет на лекарственное обеспечение жителей увеличен
Людмила Куликова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Бесплатными лекарствами обеспечат детей Удмуртии от 3 до 6,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- На заседании Правительства Удмуртии был одобрен проект закона «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике», согласно которому дети смогут получать лекарственные препараты по рецептам врачей бесплатно. Речь идет о детях в возрасте от 3 до 6,5 года, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленной в Удмуртии, - передается в сообщении.

Председатель Правительства региона Ярослав Семенов также напомнил, что по распоряжению Главы Удмуртии Александра Бречалова бюджет на лекарственное обеспечение граждан в этом году увеличен на 313 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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