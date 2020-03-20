Бесплатными лекарствами обеспечат детей Удмуртии до 6,5 лет
Бесплатными лекарствами обеспечат детей Удмуртии от 3 до 6,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
- На заседании Правительства Удмуртии был одобрен проект закона «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике», согласно которому дети смогут получать лекарственные препараты по рецептам врачей бесплатно. Речь идет о детях в возрасте от 3 до 6,5 года, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленной в Удмуртии, - передается в сообщении.
Председатель Правительства региона Ярослав Семенов также напомнил, что по распоряжению Главы Удмуртии Александра Бречалова бюджет на лекарственное обеспечение граждан в этом году увеличен на 313 миллионов рублей.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
«Переход школ на «дистанционку» и приостановка судебных процессов»: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 19 марта
В детских садах Удмуртии усилили контроль за здоровьем воспитанников
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»