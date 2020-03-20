2020-03-20T11:04:45+03:00
Общество

Выступит PLAZMA: в Ижевске откроется ресторан PRIDE

Заведение расположено на Южной набережной
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: группа заведения "ВКонтакте"Фото: группа заведения "ВКонтакте"
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10 апреля в 20:00 пройдет открытие нового ресторана PRIDE * на Южной набережной Ижевска (улица Белобородова, 3). Об этом сообщают в сообществе ресторана в «ВКонтакте».

По словам организаторов, приглашенным гостем станет легендарная группа PLAZMA*. Также в программе открытия мастер класс от шеф-повара, фото и видеосъемки, розыгрыш подарков и фейерверк.

– Ресторан PRIDE – это 3 этажа гастрономических удовольствий с романтичным видом на городскую набережную. Для вас на выбор: уютный зал на 50 гостей, зал с посадкой 150 человек и VIP-зал на 25 гостей, – рассказывают сотрудники заведения, - сообщается в группе заведения «ВКонтакте».

Гордостью нового заведения является также кухня.

Фото: группа заведения "ВКонтакте"

Фото: группа заведения "ВКонтакте"

– Мы хотим, чтобы каждый гость смог выбрать из меню своё любимое блюдо и обязательно попробовал что-то новенькое. Именно поэтому наша кухня включает в себя и классические европейские, и авторские блюда. Для создания меню мы пригласили шеф-повара с 15-летним стажем. Он успел поработать в топовых ресторанах Москвы, Питера и Дубая. А сейчас создает кулинарные искусства для жителей нашего любимого города, – сообщается в группе заведения «ВКонтакте».

«Комсомолка» уже рассказывала о ремонтных работах в здании ресторана

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ИСТОЧНИК KP.RU

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