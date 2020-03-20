Выступит PLAZMA: в Ижевске откроется ресторан PRIDE
10 апреля в 20:00 пройдет открытие нового ресторана PRIDE * на Южной набережной Ижевска (улица Белобородова, 3). Об этом сообщают в сообществе ресторана в «ВКонтакте».
По словам организаторов, приглашенным гостем станет легендарная группа PLAZMA*. Также в программе открытия мастер класс от шеф-повара, фото и видеосъемки, розыгрыш подарков и фейерверк.
– Ресторан PRIDE – это 3 этажа гастрономических удовольствий с романтичным видом на городскую набережную. Для вас на выбор: уютный зал на 50 гостей, зал с посадкой 150 человек и VIP-зал на 25 гостей, – рассказывают сотрудники заведения, - сообщается в группе заведения «ВКонтакте».
Гордостью нового заведения является также кухня.
Фото: группа заведения "ВКонтакте"
– Мы хотим, чтобы каждый гость смог выбрать из меню своё любимое блюдо и обязательно попробовал что-то новенькое. Именно поэтому наша кухня включает в себя и классические европейские, и авторские блюда. Для создания меню мы пригласили шеф-повара с 15-летним стажем. Он успел поработать в топовых ресторанах Москвы, Питера и Дубая. А сейчас создает кулинарные искусства для жителей нашего любимого города, – сообщается в группе заведения «ВКонтакте».
«Комсомолка» уже рассказывала о ремонтных работах в здании ресторана
На правах рекламы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Ижевская «Мисс Россия» опубликовала фото с дефиле и финала конкурса
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»