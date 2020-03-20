Министр здравоохранения Удмуртии: «Мы готовы ко всему»
Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак рассказал о готовности к коронавирусу в Удмуртии. По его словам, лаборатории Роспотребнадзора справляются с объемом анализов, который поступает со всей Удмуртии.
- Как только мощности лабораторий Роспотребнадзора не будут справляться с тем объемом анализов, которые будут к ним поступать, то мы подключаем лабораторию нашей инфекционной больницы и центра СПИД, - заявил министр здравоохранения.
Сейчас происходит этап подготовки специалистов минздрава, для работы с коронавирусной инфекцией. В скором времени Удмуртия также получит тест-системы для лабораторий.
- На сегодняшний день уже проведено 746 анализов по республике, все они отрицательные. Обстановка у нас благополучная, но мы готовы ко всему, - рассказал Георгий Щербак.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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