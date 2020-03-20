Находящийся в федеральном розыске мужчина попался полицейским в Удмуртии

20 Март 2020 2020-03-20T12:43:23+03:00

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Полицейские из Удмуртии задержали жителя Московской области, находившегося в федеральном розыске за мошенничество. Об этом сообщает МВД России по Удмуртии.

Как установило следствие, в 2011 году житель Игринского района – приобрел у подозреваемого по доверенности автомобиль «Mitsubisi»* за 550 000 рублей. Далее следствием было установлено, что иномарка имеет измененные «номера», а доверенность и документы на нее являются поддельными, сам автомобиль являлся угнанным.

- В настоящее время он доставлен в Удмуртию и водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - передается в сообщении.

*Митсубиши

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ИСТОЧНИК KP.RU