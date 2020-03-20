Школы Удмуртии смогут перенести сроки проведения всероссийских проверочных работ

20 Март 2020 2020-03-20T17:01:42+03:00

Теперь их можно провести до 25 мая

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Школам Удмуртской Республики теперь можно самим выбрать даты проведения всероссийских проверочных работ. По сообщениям пресс-службы министерства образования и науки Удмуртской Республики, работы можно написать до 25 мая.

Сообщается, что сроки проведения проверочных работ для учеников 4-7-х классов определяются руководителями учебных заведений по согласованию с органом госвласти субъекта РФ в сфере образования. И провести проверочные работы можно будет в удобное время.

- В этом году каждая школа имеет свои индивидуальные варианты контрольных измерительных материалов, которые автоматически формируются из банка заданий ВПР, поэтому принятые изменения не повлияют серьезным образом на организацию ВПР. При этом директора школ будут нести персональную ответственность за защиту информации по вариантам проверочных работ их школ, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU