«Уже приняты меры»: Епархия Удмуртии рассказала об обработке храмов

20 Март 2020 2020-03-20T14:38:05+03:00

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В пресс-службе Ижевской и Удмуртской епархии Русской Православной Церкви рассказали о профилактических мерах в храмах республики. В частности, там применяются дезинфицирующие средства.

- Божией милостью, на данный момент в Удмуртской Республике не выявлена эпидемия коронавирусной инфекции. Тем не менее, в храмах Ижевской епархии уже приняты меры профилактического характера: проводится регулярная и тщательная обработка икон и кивотов в храмах специальными дезинфицирующими средствами, - сообщает пресс-служба епархии.

В числе прочего, используются одноразовые сосуды для преподания запивки после причащения.

Также Ижевская и Удмуртская епархия призывает жителей республики заботиться о своем здоровье.

- Не стоит пренебрегать разумными мерами профилактики, а при недомогании необходимо обратиться к медицинским специалистам и со смирением исполнять их рекомендации по лечению, - заявили в обращении.

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ИСТОЧНИК KP.RU