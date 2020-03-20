Более 1000 тестов на коронавирус провели в Ижевске

20 Март 2020 2020-03-20T14:47:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 1000 тестов на коронавирус уже провели в Ижевске. Об этом рассказала заведующая вирусологической лабораторией Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Анненкова Лариса.

– Люди, желающие сдать тест, сдают материал в лечебно-профилактических учреждениях. Они уже, в свою очередь, доставляют его нам в соответствии с санитарными правилами доставки материалов 2 группы патогенности, к которой относится коронавирус, – говорит Анненкова.

Фото: Дмитрий Селезнев

По словам специалистов, для проведения одного теста нужно не менее 6 часов.

– Для проведения теста берутся смывы с носоглотки и ротоглотки, затем проводятся реакции по пробоподготовке (выделение ДНК) и ПЦР-реакция (полимеразная цепная реакция. – Прим. ред.), в результате которой мы получаем положительный, отрицательный или сомнительный результат. Результат готовится не меньше 6 часов, – рассказывает заведующая лабораторией.

Фото: Дмитрий Селезнев

Сейчас лаборатория работает практически в круглосуточном режиме. Все специалисты нацелены на проведение тестов на коронавирус.

– Тест-систем у нас в достаточном количестве. Их нам бесплатно доставляет Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск). Исследования мы тоже проводим на бесплатной основе, – говорит Анненкова. – Исследования полноценные, но для подтверждения диагноза с положительным или сомнительным результатом мы будем отправлять на подтверждение в «Вектор». Таков алгоритм работы. Пока все тесты у нас отрицательные.

Фото: Дмитрий Селезнев

Специалисты также просят обратить внимание на то, что лаборатория Роспотребнадзора на сегодняшний день является единственным и сертифицированным местом, где проводятся исследования.

– Информации о проведении тестов частными клиниками у меня нет, но, насколько я знаю, такие клиники имеют разрешение только на 3 и 4 группу патогенности. И еще важно знать, что тест-системы продаются государством бесплатно и на договорной основе исследования проводиться не могут, – добавила Анненкова. – У нас достаточно возможностей, расходных материалов, обученных сотрудников, поэтому затруднений в диагностике не возникнет.

Напомним, что за последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции в 23 регионах. В Удмуртии случаев заражения нет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Министр здравоохранения Удмуртии: «Мы готовы ко всему»

В детских садах Удмуртии усилили контроль за здоровьем воспитанников

Врачи в Удмуртии рассказали, почему чеснок и водка не спасают от коронавируса 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU