Резкое похолодание ожидается в Удмуртии в выходные

20 Март 2020 2020-03-20T15:35:26+03:00

Оба дня будет идти дождь со снегом

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В Удмуртии 21-22 марта ожидается резкое похолодание до -12. Об этом сообщает региональный гидрометцентр

В субботу ожидается 2 градуса в дневное время и до -7 ночью. Северо-западный ветер стихнет до 2 м/с. В Ижевске будет переменная облачность а также небольшие осадки в виде дождя и снега. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье дневная температура воздуха снизится до -3, а ночью ожидается похолодание до -12 градусов. Солнце будет сменяться облачностью с осадками. Усилится северный ветер до 4 м/с. По сообщениям регионального гидрометцентра, атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

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ИСТОЧНИК KP.RU