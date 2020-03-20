165 свертков наркотиков обнаружили у пары в Ижевске

20 Март 2020 2020-03-20T15:58:54+03:00

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165 свертков наркотических веществ растительного и синтетического происхождения обнаружили у пары в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

В Ижевске по подозрению в незаконном хранении наркотиков был заржан 30-летний ижевчанин и его 35-летняя сожительница. При личном досмотре полицейские обнаружили у пары 15 свертков с наркотиками.

- В ходе обыска по месту жительства подозреваемых оперативники нашли более 150 свертков с наркотическими средствами синтетического и растительного происхождения, а также электронные весы и фасовочный материал, - сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Следствие установило, что наркотики злоумышленники заказывали через интернет, после чего расфасовывали у себя дома и продавали с помощью оборудования тайников.

- За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до лет 15 лет, - передает пресс-служба.

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ИСТОЧНИК KP.RU