Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева оставили под домашним арестом еще на три месяца

20 Март 2020 2020-03-20T16:36:55+03:00

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Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева оставили под домашним арестом до 20 июня. По сообщениям пресс-службы судейского сообщества республики, срок ареста продлили на три месяца.

Отметим, с 19 марта по 10 апреля в Удмуртии приостановлено проведение всех судебных заседаний в районных судах из-за угрозы распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU