2020-03-20T16:55:31+03:00
Общество

В одном из районов Удмуртии не отлавливают бродячих собак

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры
Людмила Куликова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Камбарском районе Удмуртии администрация не принимала мер по отлову бродячих собак. Об этом сообщает районная прокуратура.

По сообщениям прокуратуры, районная администрация заключала договор с подрядчиком на проведение бездомных собак, 31 декабря срок договора истек и более не продлевался.

- В связи с выявленными нарушениями закона в адрес главы МО «Камбарский район» внесено представление об устранении нарушений закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении, - сообщает прокуратура Камбарского района.

Устранение нарушений находится на контроле прокурора Камбарского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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