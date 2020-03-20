В одном из районов Удмуртии не отлавливают бродячих собак
В Камбарском районе Удмуртии администрация не принимала мер по отлову бродячих собак. Об этом сообщает районная прокуратура.
По сообщениям прокуратуры, районная администрация заключала договор с подрядчиком на проведение бездомных собак, 31 декабря срок договора истек и более не продлевался.
- В связи с выявленными нарушениями закона в адрес главы МО «Камбарский район» внесено представление об устранении нарушений закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении, - сообщает прокуратура Камбарского района.
Устранение нарушений находится на контроле прокурора Камбарского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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