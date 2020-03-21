420 млн рублей направят на снижение аварийности на дорогах в Удмуртии
8 светофоров, 14 объектов освещения, 44 комплекса фото- и видеофиксации 9 метеостанций установят в Удмуртии в этом году, чтобы снизить аварийность на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В прошлом году на эти мероприятия направили 215 миллионов рублей, а в этом - 420 млн. Также в рамках этой суммы планируют установить 10 макетов автомобилей ДПС, 6 информационных аншлагов, 6 вибро-шумовых полос и закупить программное обеспечение для диспетчеризации пассажирского транспорта. Также власти обновят навигационную систему, чтобы отслеживать школьные автобусы и дорожную технику.
Эти меры вводят, потому что в прошлом году плановый показатель смертности на дорогах превысил 0,3 пункта. В основном ДТП происходят на федеральной трассе, частных и бесхозяйных дорогах. В городе и на региональных трассах люди стали меньше гибнуть в ДТП.
В этом году оборудование установят как можно раньше. В прошлом сезоне это сделали только в ноябре, поэтому оно не успело существенно повлиять на снижение аварийности.
Ранее мы рассказывали, какие дороги в Удмуртии сделают в 2020 году. Также мы рассказывали, как отремонтированные дороги в городе пережили зиму.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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