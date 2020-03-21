2020-03-21T09:00:07+03:00
Общество

420 млн рублей направят на снижение аварийности на дорогах в Удмуртии

В прошлом году сумма была в два раза меньше
Анастасия Захарова
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Фото: Константин ИвшинФото: Константин Ившин
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8 светофоров, 14 объектов освещения, 44 комплекса фото- и видеофиксации 9 метеостанций установят в Удмуртии в этом году, чтобы снизить аварийность на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В прошлом году на эти мероприятия направили 215 миллионов рублей, а в этом - 420 млн. Также в рамках этой суммы планируют установить 10 макетов автомобилей ДПС, 6 информационных аншлагов, 6 вибро-шумовых полос и закупить программное обеспечение для диспетчеризации пассажирского транспорта. Также власти обновят навигационную систему, чтобы отслеживать школьные автобусы и дорожную технику.

Эти меры вводят, потому что в прошлом году плановый показатель смертности на дорогах превысил 0,3 пункта. В основном ДТП происходят на федеральной трассе, частных и бесхозяйных дорогах. В городе и на региональных трассах люди стали меньше гибнуть в ДТП.

В этом году оборудование установят как можно раньше. В прошлом сезоне это сделали только в ноябре, поэтому оно не успело существенно повлиять на снижение аварийности.

Ранее мы рассказывали, какие дороги в Удмуртии сделают в 2020 году. Также мы рассказывали, как отремонтированные дороги в городе пережили зиму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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