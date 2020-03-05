Как отремонтированные дороги Ижевска пережили зиму?

«В Ижевске вместе со снегом растаял и асфальт», - шутят автомобилисты. И правда, наступившая оттепель обнажила ямы на дорогах. В числе проблемных – участки, которые ремонтировали совсем недавно. Почему не все отремонтированные дороги не смогли пережить зиму, что с ними будет дальше и в каком состоянии тротуары?

СЛОЙ ОДИН – ПРОБЛЕМ МНОГО

Напомним, что с 2013 по 2016 год многие дороги укладывали в один слой. Такие работы обходились дешевле – ремонт удавалось делать на бОльшем числе участков. Однако дорожное полотно так быстро разрушалось, что с 2019 года было решено уменьшить число ремонтируемых дорог, а асфальт класть в несколько слоев.

Последствия «однослойного ремонта» появляются до сих пор. При этом гарантий на некоторые дороги больше нет. Такая ситуация произошла, например, на улице Олега Кошевого, улице Маршала Фалалеева и 10 лет Октября – здесь появились ямы и выбоины.

Выбоины появились на улицах, где асфальт укладывали в один слойФото: Анастасия Захарова

Однако если на улице уложить один слой, а на следующий год другой, она сохраняется в хорошем состоянии. Так получилось, например, с улицей 9 Января – она в идеальном состоянии, хотя в 2017 году тут тоже уложили только один слой асфальта. В 2018 появился второй.

- Если мы не смогли сделать два слоя враз, нужно делать второй слой через год. На сегодняшний день мы почти остановили практику укладки только в один слой. Но осталось еще очень много дорог, которые делали по такой технологии. Мы будем укладывать асфальт картами, чтобы максимально привести их в более-менее нормативное состояние, - прокомментировал глава города Олег Бекмеметьев.

Дороги, на которые кончилась гарантия, будут ремонтировать в рамках муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог. На гарантийных дорогах недостатки будет устранять подрядчик за свой счет.

ПО ГАРАНТИИ И БЕЗ

С 2017 года в рамках программы БКАД отремонтировали 105 участков дорог. На 88 из них пока распространяется гарантия.

Дорога на перекрестке Баранова и Мужвайской в хорошем состоянии.Фото: Анастасия Захарова

Тротуар на Баранова повредила снегоуборочная техникаФото: Анастасия Захарова

- Из 88 дорог восемь пока находятся в некачественном состоянии. На пяти из них достаточно местечковые разрушения, а на трех - массовые. Все требования подрядчику, который должен за свой счет обеспечить приведение в нормативное состояние этих дорог, выданы, - заявил глава города Олег Бекмеметьев.

Незначительные нарушения зафиксировали на улицах Азина, Красноармейской, Школьной и Маяковского. На улицах Карла Маркса, 10 лет Октября и Пойма разрушений много.

Сейчас дефекты латают литым асфальтом. Это аварийный ремонт, и гарантия на него не распространяется. На гарантийных дорогах дефекты устраняет подрядчик за свой счет.

С 1 апреля начнутся полноценные проверки гарантийных дорог. Сейчас делать осмотр бессмысленно: из-за скачков температуры с минуса на плюс все время образуются новые дефекты. С апреля можно будет подводить итоги.

ПРОБЛЕМЫ ИЗ-ЗА ТРАКТОРА

Напомним, что в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вместе с проезжей частью почти везде ремонтировали тротуары. Но на улице Баранова дорожка уже просела.

Как отметил глава Ижевска, полотно провалилось в местах, по которым проходил трактор. Ширина дороги позволяет чистить ее механизированным способом. Однако подрядчик этого не предусмотрел, и подушка тротуара не выдержала нагрузок.

- В режиме эксплуатации и зимнего содержания на тротуаре двигалась техника. Он не предназначен для транспортных средств с такой нагрузкой. Соответственно, наблюдаем разрушения по краю тротуара, - прокомментировал ситуацию Алексей Жуйков, начальник подрядной организации «ДП Ижевское».

Тем не менее, повреждения подрядчик будет устранять за свой счет.

К счастью, зиму не пережил только тротуар на улице Баранова. На остальных пешеходных дорожках, которые ремонтировали, все в порядке.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В этом году в городе отремонтируют 23 участка дорог в рамках нацпректа БКАД. Их протяженность составит 31,8 км, на это потратят 488,46 млн рублей. Больше всего улиц отремонтируют в Ленинском районе – 11. Именно отсюда поступает больше всего жалоб на дороги. Самый популярный – Шабердинский тракт.

Шабердинский тракт – единственная дорога, соединяющая Ленинский район и Вараксино.Фото: Анастасия Захарова

На Шабердинском тракте в том числе ходит общественный транспортФото: Анастасия Захарова

- Данный участок будет отремонтирован полностью. Это самый длинный фрагмент, который мы делаем – 4,5 км. Здесь будет обычное двухслойное покрытие - та технология, которая себя на сегодняшний день зарекомендовала, - прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Все дорожные работы начнутся 1 мая, а закончатся до 1 сентября.

В республике на ремонт дорог выделили 1 564 900 рублей. Из них 800 млн рублей предоставил федеральный бюджет, а 764,9 – региональный. На них сделают 19 региональных трасс общей протяженностью 80,6 км.

Основная цель программы – сделать дороги безопасными. Однако, по словам Председателя Правительства Удмуртии Ярослава Семенова, статистика по ДТП пока не достигла целевых показателей.

- Мы фиксируем увеличение количества ДТП с погибшими, в первую очередь на федеральных трассах. Рост количества ДТП связан с выездом на полосу встречного движения и превышением скоростного режима. На 2020 год все наши работы основаны в первую очередь на статистике ДТП, - прокомментировал Ярослав Семенов. Поэтому отдельное внимание уделят безопасности на дорогах.

В этом году займутся ремонтом трассы М7. Здесь отремонтируют 69,1 км дороги, и дополнительно 8,3 км отремонтируют капитально. Также установят освещение на трех участках. В этом году будут проектировать уширение участков трассы, чтобы больше не было выездов на полосы встречного движения. С 2021 года М7 начнут расширять.

С следующего года в рамках национального проекта начнут ремонтировать мосты и путепроводы. Всего в Удмуртии нужно отремонтировать 118 мостов из 364. В год будут делать 5-7 объектов, на это будут выделять 500-700 млн рублей. К 2024 году планируют уменьшить количество аварийных мостов на 60%.

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