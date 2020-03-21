Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева поучаствует в ледовом шоу

21 Март 2020 2020-03-21T14:23:44+03:00

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Елизавета Туктамышева поучаствует в ледовом шоу Fantasy on Ice* в Японии. Об этом сообщает Sport 24 со ссылкой на фанатов спортсменки.

Представление пройдет в четырех японских городах: Макухари (с 22 по 24 мая), Кобе (с 12 по 14 июня), Ниигате (с 19 по 21 июня) и Сидзуоке (с 26 по 28 июня). Нашу землячку можно будет увидеть во всех четырех городах. Шоу проходит в конце мая - июне, поэтому пока его отменять из-за коронавируса не планируют.

Также спортсменка оговаривает детали шоу, которое состоится в конце мая в Шанхае.

Напомним, ранее Елизавета Туктамышева приезжала в Ижевск, чтобы выступить в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».

*Фэнтэзи он айс

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России 2020 Показательный номер.

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ИСТОЧНИК KP.RU