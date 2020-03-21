Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева поучаствует в ледовом шоу
Елизавета Туктамышева поучаствует в ледовом шоу Fantasy on Ice* в Японии. Об этом сообщает Sport 24 со ссылкой на фанатов спортсменки.
Представление пройдет в четырех японских городах: Макухари (с 22 по 24 мая), Кобе (с 12 по 14 июня), Ниигате (с 19 по 21 июня) и Сидзуоке (с 26 по 28 июня). Нашу землячку можно будет увидеть во всех четырех городах. Шоу проходит в конце мая - июне, поэтому пока его отменять из-за коронавируса не планируют.
Также спортсменка оговаривает детали шоу, которое состоится в конце мая в Шанхае.
Напомним, ранее Елизавета Туктамышева приезжала в Ижевск, чтобы выступить в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».
*Фэнтэзи он айс
Елизавета Туктамышева. Чемпионат России 2020 Показательный номер.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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