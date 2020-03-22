Две машины сгорели за вечер в Ижевске

22 Март 2020 2020-03-22T08:11:02+03:00

Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях

Изменить размер текста: A A

Вечером 21 марта на парковке во дворе дома по улице Пушкинская, 157 загорелась машина. На место приехали сотрудники полиции и пожарные, сообщают очевидцы в социальной сети.

- Полиции вроде не было. Закричал мужчина о помощи, прибежали люди, горело под капотом, пытались люди сами тушить, но не получалось. Оперативно отъехали соседние машины, а потом уже пожарные приехали, - написала одна из очевидцев Анна в социальной сети Вконтакте.

Позднее в Ижевске загорелась еще одна машина. Около половины четвертого ночи машина вспыхнула во дворе дома на улице Сабурова, 7. На место приехали пожарные, автомобиль удалось потушить.

Фото: Алексей Мошков

Фото: Алексей Мошков

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

165 свертков наркотиков обнаружили у пары в Ижевске

Находящийся в федеральном розыске мужчина попался полицейским в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU