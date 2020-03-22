Суды Удмуртии приостановили заседания
С 19 марта районные суды Удмуртии приостанавливают проведение судебных заседаний, личный прием граждан и ознакомление с материалами дел. Приостановление продлится по 10 апреля 2020 года включительно. Это решение приняли в рамках исполнения постановления президиума Верховного суда РФ от 18 марта 2020 года №808.
Гражданам рекомендуют подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или по почте России, сообщается на сайте Верховного суда Удмуртии.
Дату и время рассмотрения отложенных судебных дел будут сообщать участникам процесса дополнительно, а также размещать на сайте Верховного Суда Удмуртии в разделе «Судебное делопроизводство».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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