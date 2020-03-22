2020-03-22T09:57:40+03:00
Общество

Ижевск присоединится к международной экологической акции «Час Земли»

Акция пройдет по всему миру 28 марта
Наталья Сорокина
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Международная акция «Час Земли» пройдет 28 марта с 20.30 до 21.30. В этом году она состоится под девизом «Каждый может!», а главной темой станет экологический активизм.

Ижевск тоже присоединится к акции - будет отключена внешняя подсветка зданий Администрации города, Резиденции Главы Удмуртии, Михаило-Архангельского кафедрального собора, Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова и зданий, в которых расположены муниципальные службы.

Также на один час без наружного освещения останутся сквер Шувалова у Администрации города, сквер «Крымская аллея», Сквер металлургов, сквер «Парк желаний», территории у памятника Оружейникам, монумента «Навеки с Россией», Центральная площадь, набережная имени зодчего С.Е. Дудина, в том числе у памятника А.Ф. Дерябину.

Принять участие в акции может любой желающий, сообщает пресс-служба Администрации Ижевска. Для этого в обозначенное время необходимо отключить свет и другие электроприборы в знак неравнодушия к будущему планеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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