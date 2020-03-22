Больных коронавирусом в Удмуртии на 22 марта не зарегистрировано
На 22 марта в Удмуртии подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Удмуртии.
Под наблюдением остаются 263 человека. 27 человек находятся в стационаре с различными сезонными респираторными заболеваниями. Всего специалисты провели почти 1337 исследований на коронавирус, все анализы оказались отрицательными.
По всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 57-01-89 или Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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