Плохие тротуары и маленькие парковки: глава Ижевска прогулялся по Ленинскому району
21 марта, в субботу, глава Ижевска Олег Бекмеметьев проинспектировал состояние Ленинского района. Об итогах он написал на своей странице во «ВКонтакте».
- Тротуара по улице Баранова в сторону улицы Мужвайской практически нет, летом будем ремонтировать. Также отремонтированные в прошлом году тротуары по этим же улицам не пережили зиму. Их будут восстанавливать за счет подрядчиков. У детской поликлиники №6 маленькая парковка – поручил изучить возможность расширить ее, - написал Олег Николаевич.
Также глава столицы Удмуртии отметил, что управлению благоустройства поручит организацию движения по перекрестку улиц Баранова-Селтинская, а также организацию пешеходного перехода у дома №68а по улице Баранова.
- Напомню, в этом году в Ленинском районе будет реализовано 8 проектов инициативного бюджетирования. На каждый республика выделяет по миллиону рублей, - заключил глава Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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