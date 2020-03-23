2020-03-23T07:09:35+03:00
Общество

Плохие тротуары и маленькие парковки: глава Ижевска прогулялся по Ленинскому району

В 2020 году по будет реализовано 8 проектов инициативного бюджетирования
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Олег БекмеметьевФото: Олег Бекмеметьев
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21 марта, в субботу, глава Ижевска Олег Бекмеметьев проинспектировал состояние Ленинского района. Об итогах он написал на своей странице во «ВКонтакте».

- Тротуара по улице Баранова в сторону улицы Мужвайской практически нет, летом будем ремонтировать. Также отремонтированные в прошлом году тротуары по этим же улицам не пережили зиму. Их будут восстанавливать за счет подрядчиков. У детской поликлиники №6 маленькая парковка – поручил изучить возможность расширить ее, - написал Олег Николаевич.

Также глава столицы Удмуртии отметил, что управлению благоустройства поручит организацию движения по перекрестку улиц Баранова-Селтинская, а также организацию пешеходного перехода у дома №68а по улице Баранова.

- Напомню, в этом году в Ленинском районе будет реализовано 8 проектов инициативного бюджетирования. На каждый республика выделяет по миллиону рублей, - заключил глава Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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