2020-03-23T06:48:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор Удмуртии: заболевшие коронавирусом с первого дня были на самоизоляции

Информация о заразившихся подтвердилась 22 марта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Удмуртии подтвердили факт заболевания жителей республики коронавирусом.

- Двое жителей Удмуртии у которых подтвердился диагноз, находились на самоизоляции с первого дня прибытия. Эту информацию подтверждает работодатель одного из заболевших и ректором вуза, в котором учится вторая заболевшая, - сообщает пресс-служба.

Также на данный момент установлены все контакты заразившихся, у них отобраны пробы. По результатам лабораторных исследований, все пробы на новую коронавирусную инфекцию отрицательные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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