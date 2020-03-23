Роспотребнадзор Удмуртии: заболевшие коронавирусом с первого дня были на самоизоляции
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Удмуртии подтвердили факт заболевания жителей республики коронавирусом.
- Двое жителей Удмуртии у которых подтвердился диагноз, находились на самоизоляции с первого дня прибытия. Эту информацию подтверждает работодатель одного из заболевших и ректором вуза, в котором учится вторая заболевшая, - сообщает пресс-служба.
Также на данный момент установлены все контакты заразившихся, у них отобраны пробы. По результатам лабораторных исследований, все пробы на новую коронавирусную инфекцию отрицательные.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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