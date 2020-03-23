2020-03-23T10:01:35+03:00
Общество

Судебные приставы Удмуртии задержали троих должников

Все граждане находились в исполнительном розыске
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Максим Шеметов/ТАССФото: Максим Шеметов/ТАСС
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В Удмуртии судебные приставы в ходе мероприятия «Розыск» за сутки задержали троих должников. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

- Так, был задержан ижевчанин, задолжавший 300 тысяч рублей по восьми налоговым производствам. Мужчина не оплачивал налоги, страховые взносы и алименты. Еще одного мужчину разыскивали в связи с неуплатой алиментов в сумме 386 тысяч рублей. Оказалось, у него есть еще задолженность по кредиту - 110 тысяч рублей. Должника задержали. А вот житель Сарапульского района задолжал своему ребенку 36 тысяч рублей, требования о явке к судебному приставу игнорирует. Мужчину задержали, - сообщает пресс-служба.

Всем должникам сейчас грозит уголовное наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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