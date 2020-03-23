2020-03-23T08:45:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых людей Удмуртии соцслужбы взяли на особый контроль

Органами соцзащиты в республике обслуживаются около 10 тысяч жителей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии соцслужбы взяли на особый контроль обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых людей, семей с детьми-инвалидами. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Около 10 тысяч жителей обслуживаются органами социальной защиты на дому. Сотрудники центров социального обслуживания приносят им продукты и лекарства, оплачивают коммунальные услуги, помогают записаться на прием к врачам. Сейчас, в условиях усиления профилактики по вирусным инфекциям, наша важнейшая задача – помочь всем жителям, кому тяжело самостоятельно решать бытовые вопросы, и при этом обеспечить безопасность всех участников процесса, - рассказала министр соцполитики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова.

Соцработники всегда готовы передать информацию о состоянии здоровья подопечных в больницы. При этом сами сотрудники находятся под постоянным контролем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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