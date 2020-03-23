Еженедельные репетиции Парада Победы в Ижевске отменили из-за коронавируса
В Ижевске из-за коронавируса отменили еженедельные репетиции Парада Победы. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия» со ссылкой на военного комиссара республики Волтер Абрамян.
- Решение было принято в связи с мерами профилактики новой короновирусной инфекции, которые предусматривают ограничение по числу участников массовых мероприятий – их должно быть не больше 500. Именно поэтому еженедельные тренировки на территории республиканского военкомата были отменены, - говорится в сообщении.
Но по желанию и небольшими группами участники все-таки могут оттачивать строевой шаг. Важно, чтобы группы не пересекались. При этом вопрос о проведении сводной репетиции парада на Центральной площади остается открытым.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Плохие тротуары и маленькие парковки: глава Ижевска прогулялся по Ленинскому району.
- Роспотребнадзор Удмуртии: заболевшие коронавирусом с первого дня были на самоизоляции.
- УдГУ полностью перешел на дистанционное обучение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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