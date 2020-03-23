2020-03-23T08:22:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Еженедельные репетиции Парада Победы в Ижевске отменили из-за коронавируса

Но по желанию небольшими группами участникам можно оттачивать строевой шаг
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске из-за коронавируса отменили еженедельные репетиции Парада Победы. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия» со ссылкой на военного комиссара республики Волтер Абрамян.

- Решение было принято в связи с мерами профилактики новой короновирусной инфекции, которые предусматривают ограничение по числу участников массовых мероприятий – их должно быть не больше 500. Именно поэтому еженедельные тренировки на территории республиканского военкомата были отменены, - говорится в сообщении.

Но по желанию и небольшими группами участники все-таки могут оттачивать строевой шаг. Важно, чтобы группы не пересекались. При этом вопрос о проведении сводной репетиции парада на Центральной площади остается открытым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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