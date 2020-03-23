Житель Удмуртии досмерти избил пожилого человека

23 Март 2020 2020-03-23T10:58:23+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор 34-летнему местному жителю. Он обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В августе 2019 года обвиняемый и его знакомый выпивали возле дома. При этом приятель обвиняемого бросил пустую бутылку в окно квартиры на первом этаже. После того, как 64-летний хозяин квартиры вышел на улицу, между ними произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый ударил потерпевшего по голове, уронил его на асфальт и продолжил бить руками и ногами, - сообщает пресс-служба.

Драку прекратил участковый, который проходил мимо. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался через непродолжительное время. В рамках расследования уголовного дела опрошены свидетели и очевидцы, проведены экспертизы.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда он обязан выплатить родственникам потерпевшего моральный вред в размере 700 тыс. рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Один скончался один в больнице: в Удмуртии водитель сбил двух пешеходов.

- Как бы должники не прятались судебные приставы их все равно найдут. Так случилось и с тремя жителями Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU