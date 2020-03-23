2020-03-23T10:58:23+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии досмерти избил пожилого человека

Мужчины вместе выпивали
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии вынесли приговор 34-летнему местному жителю. Он обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В августе 2019 года обвиняемый и его знакомый выпивали возле дома. При этом приятель обвиняемого бросил пустую бутылку в окно квартиры на первом этаже. После того, как 64-летний хозяин квартиры вышел на улицу, между ними произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый ударил потерпевшего по голове, уронил его на асфальт и продолжил бить руками и ногами, - сообщает пресс-служба.

Драку прекратил участковый, который проходил мимо. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался через непродолжительное время. В рамках расследования уголовного дела опрошены свидетели и очевидцы, проведены экспертизы.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда он обязан выплатить родственникам потерпевшего моральный вред в размере 700 тыс. рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Один скончался один в больнице: в Удмуртии водитель сбил двух пешеходов.

- Как бы должники не прятались судебные приставы их все равно найдут. Так случилось и с тремя жителями Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Индивидуального предпринимателя из Удмуртии осудили за невыплату зарплаты
У бухгалтера из Удмуртии мошенники похитили более 300 тысяч рублей
Юный танцор из Удмуртии стал полуфиналистом танцевального фестиваля
Подозреваемый в сбыте наркотиков был задержан в Удмуртии
Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов
Житель Удмуртии досмерти избил пожилого человека
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова во время карантина тренируется дома
Один скончался один в больнице: в Удмуртии водитель сбил двух пешеходов
Судебные приставы Удмуртии задержали троих должников
Ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых людей Удмуртии соцслужбы взяли на особый контроль
Еженедельные репетиции Парада Победы в Ижевске отменили из-за коронавируса
Плохие тротуары и маленькие парковки: глава Ижевска прогулялся по Ленинскому району
Роспотребнадзор Удмуртии: заболевшие коронавирусом с первого дня были на самоизоляции
Удмуртский государственный университет с 23 марта полностью переходит на дистанционное обучение
В Удмуртии подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Белкамнефти опровергли информацию из телеграм-каналов
Больных коронавирусом в Удмуртии на 22 марта не зарегистрировано
Ижевск присоединится к международной экологической акции «Час Земли»
10-классница из Удмуртии победила в финале Всероссийской олимпиады школьников