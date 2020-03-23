Один скончался один в больнице: в Удмуртии водитель сбил двух пешеходов

23 Март 2020 2020-03-23T09:59:24+03:00

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В Удмуртии на 39 км автодороги «Ува-Селты» Селтинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 25-летний водитель «Шевроле Нива» сбил двоих 21-летних пешеходов. По предварительным данным, оба пешехода шли по дороге, на их одежде не было световозвращающих элементов, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП один пешеход скончался на месте, второй получил травмы, его отвезли в больницу. По факту автомобильной аварии ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU