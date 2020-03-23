2020-03-23T09:59:24+03:00
Происшествия

Один скончался один в больнице: в Удмуртии водитель сбил двух пешеходов

ДТП произошло 20 марта
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии на 39 км автодороги «Ува-Селты» Селтинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 25-летний водитель «Шевроле Нива» сбил двоих 21-летних пешеходов. По предварительным данным, оба пешехода шли по дороге, на их одежде не было световозвращающих элементов, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП один пешеход скончался на месте, второй получил травмы, его отвезли в больницу. По факту автомобильной аварии ведется расследование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Как бы должники не прятались судебные приставы их все равно найдут. Так случилось и с тремя жителями Удмуртии.

- Ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых людей Удмуртии соцслужбы взяли на особый контроль.

- Плохие тротуары и маленькие парковки: глава Ижевска прогулялся по Ленинскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова во время карантина тренируется дома
Один скончался один в больнице: в Удмуртии водитель сбил двух пешеходов
Судебные приставы Удмуртии задержали троих должников
Ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых людей Удмуртии соцслужбы взяли на особый контроль
Еженедельные репетиции Парада Победы в Ижевске отменили из-за коронавируса
Плохие тротуары и маленькие парковки: глава Ижевска прогулялся по Ленинскому району
Роспотребнадзор Удмуртии: заболевшие коронавирусом с первого дня были на самоизоляции
Удмуртский государственный университет с 23 марта полностью переходит на дистанционное обучение
В Удмуртии подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Белкамнефти опровергли информацию из телеграм-каналов
Больных коронавирусом в Удмуртии на 22 марта не зарегистрировано
Ижевск присоединится к международной экологической акции «Час Земли»
10-классница из Удмуртии победила в финале Всероссийской олимпиады школьников