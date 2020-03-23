У бухгалтера из Удмуртии мошенники похитили более 300 тысяч рублей

23 Март 2020 2020-03-23T12:40:16+03:00

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В Удмуртии у 59-летней женщины, бухгалтера госучреждения, мошенники похитили более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Далее он сообщил, что с банковской карты женщины была попытка кражи денег. Мужчина запросил данные карты и пин-код, чтобы предотвратить незаконный перевод. После этого с ее карты было списано 327 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

Женщина обратилась в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело.

МВД по Удмуртии обращается к гражданам: проявляйте бдительность при общении с незнакомцами – по телефону, либо в социальных сетях. Ни в коем случаем не называйте данные своих банковских карт, а также не переводите свои деньги на неизвестные счета, даже если вас убеждают это сделать «сотрудники банка». Помните: настоящее банковские работники не будут запрашивать у вас эти данные, не будут убеждать снимать деньги со счетов и переводить под диктовку на посторонние счета.

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ИСТОЧНИК KP.RU