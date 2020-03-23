Юный танцор из Удмуртии стал полуфиналистом танцевального фестиваля

23 Март 2020 2020-03-23T12:29:53+03:00

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Танцор из Сарапула (Удмуртия) стал полуфиналистом танцевального фестиваля ANNIVERSARY*, который прошел в Казани. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

- Сарапул представлял Галанов Егор, воспитанник танцевальный студии «Space Station». Юный танцор показал себя в номинации hip hop begginers, в которой принимало участие более 250 человек, и попал в ТОП-4 лучших танцоров, став полуфиналистом фестиваля, - говорится в сообщении.

Фестиваль проходил 14-15 марта, где принимали участие более тысячи ребят со свей страны и зарубежья.

*Эниверсали

*Спейс Стейшн

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Юный танцор из Удмуртии на фестивале в Казани .

ИСТОЧНИК KP.RU