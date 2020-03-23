Юный танцор из Удмуртии стал полуфиналистом танцевального фестиваля
Танцор из Сарапула (Удмуртия) стал полуфиналистом танцевального фестиваля ANNIVERSARY*, который прошел в Казани. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.
- Сарапул представлял Галанов Егор, воспитанник танцевальный студии «Space Station». Юный танцор показал себя в номинации hip hop begginers, в которой принимало участие более 250 человек, и попал в ТОП-4 лучших танцоров, став полуфиналистом фестиваля, - говорится в сообщении.
Фестиваль проходил 14-15 марта, где принимали участие более тысячи ребят со свей страны и зарубежья.
*Эниверсали
*Спейс Стейшн
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Юный танцор из Удмуртии на фестивале в Казани .
ИСТОЧНИК KP.RU
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