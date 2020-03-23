2020-03-23T11:58:53+03:00
Происшествия

Подозреваемый в сбыте наркотиков был задержан в Удмуртии

Его задержали в момент оборудования тайника
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков 33-летнего жителя Глазова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Мужчину задержали в момент оборудования тайника у дома по улице Пастухова. Полицейским он пояснил, что является наркозакладчиком интернет-магазина. В ходе осмотра участков, указанных в интернет-переписке, сотрудниками было изъято еще 4 свертка с аналогичным наркотиком, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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