5-летняя девочка оказалась заблокирована в комнате общежития в Удмуртии

24 Март 2020 2020-03-24T05:58:51+03:00

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В Сарапуле спасателям пришлось вызволять из комнаты 5-летнюю девочку. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии, инцидент произошел 22 марта.

Отметим, что семья ребенка живет в общежитии коридорного типа. В какой-то момент мама девочки вышла из комнаты за водой, оставив ключ в замочной скважине. Торчащий ключ привлек внимание малышки. Играя, ребенок не заметно для себя закрыл дверь.

- Спасатели, прибыв на место происшествия, проведя осмотр блокированной двери, приняли решение попасть внутрь через окно на втором этаже и открыть дверь изнутри. При помощи трехколенной лестницы спасатели поднялись на второй этаж, выполнили вскрытие окна и попали в помещение, где и находился ребенок. Девочка передана родителям. Ее здоровью ничего не угрожают, - рассказали в ведомстве.

Также в этот день в Сарапуле спасатели спасли пожилую женщину, которая упав на пол, не могла самостоятельно подняться и оказалась заблокированной в собственном доме. Спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь. От госпитализации пострадавшая отказались.

Фото: instagram.com/pssudm

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ИСТОЧНИК KP.RU