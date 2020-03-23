2020-03-23T18:02:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрытие кальянных и переход УдГУ на дистанционное обучение: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 23 марта

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Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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23 марта стало известно, что зараженные коронавирусом находились на самоизоляции и вряд ли могли кого-нибудь заразить. Тем более, что специалисты Роспотребнадзора взяли анализы у всех людей, с которыми зараженные контактировали.

Что еще произошло:

- УдГУ полностью перешел на дистанционное обучение (подробнее),

- Министр промышленности Удмуртии вышел с инициативой закрыть кальянные на время режима повышенной готовности (подробнее),

- Коронавирус не помеха благоустройству Ижевска (подробнее),

- Ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых людей взяли под особый контроль (подробнее),

- Репетиции Парада Победы отменили (подробнее).

По последним данным Минздрава Удмуртии, на 23 марта динамическое наблюдается 263 человека, из них 13 детей. У всех сезонные респираторные заболевания. В стационаре находились за весь период 82 человека, из них 17 детей, 48 человек выписано из стационара.

Продолжают стационарное лечение в БУЗ УР «Республиканская клиническая инфекционная больница МЗ УР» 34 человек. Два случая подтвержденных коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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