Закрытие кальянных и переход УдГУ на дистанционное обучение: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 23 марта
23 марта стало известно, что зараженные коронавирусом находились на самоизоляции и вряд ли могли кого-нибудь заразить. Тем более, что специалисты Роспотребнадзора взяли анализы у всех людей, с которыми зараженные контактировали.
Что еще произошло:
- УдГУ полностью перешел на дистанционное обучение (подробнее),
- Министр промышленности Удмуртии вышел с инициативой закрыть кальянные на время режима повышенной готовности (подробнее),
- Коронавирус не помеха благоустройству Ижевска (подробнее),
- Ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых людей взяли под особый контроль (подробнее),
- Репетиции Парада Победы отменили (подробнее).
По последним данным Минздрава Удмуртии, на 23 марта динамическое наблюдается 263 человека, из них 13 детей. У всех сезонные респираторные заболевания. В стационаре находились за весь период 82 человека, из них 17 детей, 48 человек выписано из стационара.
Продолжают стационарное лечение в БУЗ УР «Республиканская клиническая инфекционная больница МЗ УР» 34 человек. Два случая подтвержденных коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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