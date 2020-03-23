За прошедшие выходные в Ижевске полицейские задержали почти 20 пьяных водителей

23 Март 2020 2020-03-23T16:22:47+03:00

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В Ижевске за прошедшие выходные полицейские задержали почти 20 пьяных водителей. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.

- С 20 по 22 марта исключено из процесса дорожного движения 18 пьяных водителей, 4 из них отказались от прохождения медосвидетельствования. Также обнаружено 9 водителей не имеющих прав управления и 4 водителя, которые были лишены таких прав, - сообщает ведомство.

С начала года в Ижевске выявлено и исключено из процесса движения около 300 пьяных водителей, почти 130 водителей отказались проходить медосвидетельствование.

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ИСТОЧНИК KP.RU