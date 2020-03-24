Фото: ремонт сквера у Вечного огня начался в Ижевске
23 марта в Ижевске начался ремонт в Сквере у Вечного огня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По данным ведомства, дорожные службы вышли на объект раньше запланированного срока.
В сквере восстановят пешеходные дорожки, отремонтируют ступени на площади, обновят асфальтовое покрытие части тротуара вдоль ул. Лихвинцева. На ремонт сквера из городского бюджета выделено 5,2 млн. рублей.
Фото: пресс-служба городской администрации
- Подрядчик, победивший на аукционе, уже приступил к выполнению работ, все материалы закуплены, и к 1 мая сквер должен быть готов, - сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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