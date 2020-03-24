Фото: ремонт сквера у Вечного огня начался в Ижевске

24 Март 2020 2020-03-24T06:29:30+03:00

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23 марта в Ижевске начался ремонт в Сквере у Вечного огня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По данным ведомства, дорожные службы вышли на объект раньше запланированного срока.

В сквере восстановят пешеходные дорожки, отремонтируют ступени на площади, обновят асфальтовое покрытие части тротуара вдоль ул. Лихвинцева. На ремонт сквера из городского бюджета выделено 5,2 млн. рублей.

Фото: пресс-служба городской администрации

- Подрядчик, победивший на аукционе, уже приступил к выполнению работ, все материалы закуплены, и к 1 мая сквер должен быть готов, - сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU