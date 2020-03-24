24 Март 2020 2020-03-24T06:58:06+03:00

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GPS-навигатор на удмуртском языке планируют запустить в Удмуртии к национальному празднику Гербер. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики республики.

- Мы сейчас думаем над разными вариациями, чтобы водителям было интересно и прикольно слушать. Есть договоренность с известным блогером Максимом Ивановым, который готов в своем узнаваемом стиле (пародии на удмуртский акцент - прим.ред.) записать набор фраз. Есть идея обыграть особенности удмуртской речи разных местностей - диалекты, - отмечают активисты.

Отметим, что приложение станет доступно в преддверии Гербера, и на праздник любой желающий уже сможет доехать по навигатору с удмуртским колоритом.

Также впервые готовится официальный сайт праздника. Пользователи смогут узнать историю удмуртских воршудов (древних родовых объединений), представители которых по сей день живут в принимающем праздник Вавожском районе республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU