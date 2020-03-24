Автопробег для борьбы с коронавирусом провели священники Ижевска
В Ижевске прошел крестный ход на автомобилях с молитвой «о сохранении от губительных болезненных поветрий». Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.
Он состоялся 22 марта по благословению митрополита Викторина. Священнослужители и миряне на нескольких машинах объехали Ижевск, молясь о том, чтобы Господь сохранил жителей города и всей республики от распространения инфекции. Во главе процессии ехал автомобиль с иконой святителя Николая Чудотворца и Крестом Господним.
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
Участники крестного хода сделали несколько остановок на всех ключевых трактах, ведущих в Ижевск.
СПРАВКА КП
Крестный ход – это одна из форм богослужений, которая существует в Православной Церкви с древних времен. В дни каких-либо масштабных бедствий верующие старались с крестом и иконами обходить свои жилища, села и города, молясь об избавлении от бед. Так, например, в XVII веке в связи с эпидемией моровой язвы, распространившейся в Поволжье, в Сарапул была принесена крестным ходом икона свт. Николая Чудотворца из Николо-Березовки, после чего эпидемия чудесным образом остановилась.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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