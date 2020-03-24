2020-03-24T08:16:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Автопробег для борьбы с коронавирусом провели священники Ижевска

Он состоялся 22 марта
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Ижевской епархииФото: пресс-служба Ижевской епархии
Изменить размер текста:

В Ижевске прошел крестный ход на автомобилях с молитвой «о сохранении от губительных болезненных поветрий». Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Он состоялся 22 марта по благословению митрополита Викторина. Священнослужители и миряне на нескольких машинах объехали Ижевск, молясь о том, чтобы Господь сохранил жителей города и всей республики от распространения инфекции. Во главе процессии ехал автомобиль с иконой святителя Николая Чудотворца и Крестом Господним.

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Участники крестного хода сделали несколько остановок на всех ключевых трактах, ведущих в Ижевск.

СПРАВКА КП

Крестный ход – это одна из форм богослужений, которая существует в Православной Церкви с древних времен. В дни каких-либо масштабных бедствий верующие старались с крестом и иконами обходить свои жилища, села и города, молясь об избавлении от бед. Так, например, в XVII веке в связи с эпидемией моровой язвы, распространившейся в Поволжье, в Сарапул была принесена крестным ходом икона свт. Николая Чудотворца из Николо-Березовки, после чего эпидемия чудесным образом остановилась.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

GPS-навигатор на удмуртском языке планируют запустить в Удмуртии

В Удмуртии подтвердили два случая заражения коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Ижевска рассказал, какие рекомендации по профилактике коронавируа были направлены в управляющие компании
Автопробег для борьбы с коронавирусом провели священники Ижевска
GPS-навигатор на удмуртском языке планируют запустить в Удмуртии
Фото: ремонт сквера у Вечного огня начался в Ижевске
5-летняя девочка оказалась заблокирована в комнате общежития в Удмуртии
Закрытие кальянных и переход УдГУ на дистанционное обучение: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 23 марта
Ижевчанин фиктивно поставил на учет семерых иностранцев
Онлайн: как ижевчанам отличить фейковые новости о коронавирусе?
«Ссылаться на коронавирус у нас табу!»: глава Ижевска сообщил, что работы по благоустройству не откладываются
За прошедшие выходные в Ижевске полицейские задержали почти 20 пьяных водителей
«В этом году будем делать и пластиковую, и обычную разметку»: глава Ижевска рассказал о планах на весну
Власти Удмуртии планируют закрыть кальянные на период действия режима повышенной готовности
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам