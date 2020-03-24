Следователи Татарстана два месяца разыскивают ижевчанина

24 Март 2020 2020-03-24T10:56:35+03:00

Последний раз его видели 17 января

Изменить размер текста: A A

В Татарстане следователи два месяца разыскивают ижевчанина Ахметшина Фарита Мансуровича. Об этом сообщает портал «Реальное время».

- Установлено, что 17 января мужчина в Ижевске вышел с работы, приехал в ТЦ «Сфера», а позже уехал на машине в сторону Татарстана. Последний раз мужчину видели в Менделеевске, - передает портал.

Приметы: худощавого телосложения, среднего роста.

Был одет в черную куртку марки «Найк», спортивную шапку темного цвета и темные брюки.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ахметшина, необходимо сообщить в правоохранительные органы либо позвонить по телефонам: 8 (843) 221-74-21, 8 (843) 237-95-06, 8 (855-49) 2-12-05.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Редкий вид тополя обнаружил биолог в Удмуртии.

- Глава Ижевска рассказал, какие рекомендации по профилактике коронавируса были направлены в управляющие компании.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU