2020-03-24T11:10:11+03:00
Коронавирус Covid-19

За нарушение режима изоляции в целях предотвращения распространения коронавируса ижевчан ждет наказание

Управление Роспотребнадзора напоминает об изоляции для вернувшихся из-за рубежа граждан
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Ижевчан, которые вернулись из-за рубежа и нарушили режим изоляции в целях профилактики коронавирусной инфекции, ждет наказание. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

- Так, граждане будут привлечены к административной ответственности с дальнейшим штрафом по ч. 1 ст. 19.4 (от 500 до 1000 рублей), по ч. 1 ст. 19.5 (с наложением штрафа от 300 до 500 рублей), по с. 6.3 КоАП РФ (с наложением штрафа от 100 до 500 рублей), - сообщает пресс-служба.

Жителям Удмуртии рекомендуют после поездки за границу самоизолироваться на 14 дней, а также сообщить в управление Роспотребнадзора о том, что вы приехали, по номеру 8-800-100-24-47. Специалистам нужно сообщить, откуда вы приехали, сколько там пробыли и место фактического проживания.

В случае ухудшения состояния звонить в поликлинику по месту жительства и вызывать врача на дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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