«Пережили зиму плохо»: глава Ижевска отчитался о состоянии отремонтированных ранее дорог
23 марта в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о состоянии дорог после зимы.
- Дороги пережили зиму плохо, в основном были подвержены разрушению участки, которые были отремонтированы раньше и у них уже закончилась гарантия. После начала нацпроектов с 2017 года в Ижевске отремонтировано 88 участков и все они на гарантии. 4 марта мы объехали дороги, посмотрели и выявили 8 участков, которые имеют дефекты, - отметил глава столицы Удмуртии.
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По словам Олега Николаевича, разрушения были вызваны тем, что на ранних периодах было принято решение делать один слой асфальта, когда их должно было быть два.
- С 2019 года никаких экспериментов, только два слоя. А те, которые сделаны раньше – подрядчик отремонтирует за свой счет. По участкам, у которых закончилась гарантия – будет вестись работа, запланировали достаточно средств в бюджете города, - подытожил глава города.
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио КП-Ижевск 23 марта.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту
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ИСТОЧНИК KP.RU
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