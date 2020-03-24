2020-03-24T12:26:59+03:00
Общество

«Пережили зиму плохо»: глава Ижевска отчитался о состоянии отремонтированных ранее дорог

А также сообщил, по какой причине некоторые участки разрушились
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

23 марта в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о состоянии дорог после зимы.

- Дороги пережили зиму плохо, в основном были подвержены разрушению участки, которые были отремонтированы раньше и у них уже закончилась гарантия. После начала нацпроектов с 2017 года в Ижевске отремонтировано 88 участков и все они на гарантии. 4 марта мы объехали дороги, посмотрели и выявили 8 участков, которые имеют дефекты, - отметил глава столицы Удмуртии.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: "Прикрываться коронавирусом и не выполнить запланированные мероприятия - табу..."

00:00
00:00

По словам Олега Николаевича, разрушения были вызваны тем, что на ранних периодах было принято решение делать один слой асфальта, когда их должно было быть два.

- С 2019 года никаких экспериментов, только два слоя. А те, которые сделаны раньше – подрядчик отремонтирует за свой счет. По участкам, у которых закончилась гарантия – будет вестись работа, запланировали достаточно средств в бюджете города, - подытожил глава города.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио КП-Ижевск 23 марта.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Жители Удмуртии, которые нарушили режим изоляции в целях нераспространения коронавируса, будут оштрафованы.

- Весьма страшную и необычную находку обнаружили ижевчане. Журналист «Комсомолки» решил разобраться, есть ли поводы для беспокойства.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионер из Удмуртии подозревается в убийстве на почве ревности
В 2020 году парковые зоны Ижевска будут два раза обрабатывать от клещей
Тройное столкновение: массовое ДТП произошло в Ижевске
Ижевчанина подозревают в убийстве знакомого
«Пережили зиму плохо»: глава Ижевска отчитался о состоянии отремонтированных ранее дорог
«Это типичное жертвоприношение»: очевидцы обнаружили голову черного козла в Ижевске
За нарушение режима изоляции в целях предотвращения распространения коронавируса ижевчан ждет наказание
Следователи Татарстана два месяца разыскивают ижевчанина
Редкий вид тополя обнаружили биологи в Удмуртии
Глава Ижевска рассказал, какие рекомендации по профилактике коронавируа были направлены в управляющие компании
Автопробег для борьбы с коронавирусом провели священники Ижевска
GPS-навигатор на удмуртском языке планируют запустить в Удмуртии
Фото: ремонт сквера у Вечного огня начался в Ижевске
5-летняя девочка оказалась заблокирована в комнате общежития в Удмуртии
Закрытие кальянных и переход УдГУ на дистанционное обучение: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 23 марта
Ижевчанин фиктивно поставил на учет семерых иностранцев
Онлайн: как ижевчанам отличить фейковые новости о коронавирусе?
«Ссылаться на коронавирус у нас табу!»: глава Ижевска сообщил, что работы по благоустройству не откладываются
За прошедшие выходные в Ижевске полицейские задержали почти 20 пьяных водителей
«В этом году будем делать и пластиковую, и обычную разметку»: глава Ижевска рассказал о планах на весну
Власти Удмуртии планируют закрыть кальянные на период действия режима повышенной готовности
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам