Ижевчанина подозревают в убийстве знакомого

24 Март 2020 2020-03-24T12:28:40+03:00

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В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, 19 марта подозреваемый пришел к потерпевшему в гости. Мужчины, оба ранее судимые за убийство, выпили, после чего между ними произошла ссора. Подозреваемый несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. В результате мужчина скончался, - сообщает пресс-служба.

23 марта подозреваемый пришел в полицию с явкой с повинной. Опергруппа, которая выехала по указанному злоумышленником адресу, обнаружила тело потерпевшего.

Осмотрено место происшествия, изъято оружие преступления – кухонный нож, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Подозреваемый задержан, готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU