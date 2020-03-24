Пенсионер из Удмуртии подозревается в убийстве на почве ревности
В Удмуртии 62-летнего пенсионера обвиняют в убийстве на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- 19 марта неоднократно судимые подозреваемый и потерпевший выпивали в компании знакомых. В ходе празднования между ними произошла ссора на почве ревности. Подозреваемый ударил знакомого ножом, от полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба.
Тело было обнаружено 23 марта, так как в полицию обратилась жена потерпевшего с заявлением о его пропаже. Подозреваемый был задержан в кротчайшие сроки. В рамках первоначальных следственных действий осмотрено место происшествия.
Следователи приступили к допросу свидетелей и проверке показаний. Готовятся материалы для предъявления мужчине наказания и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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