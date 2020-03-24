2020-03-24T13:38:52+03:00
Происшествия

Пенсионер из Удмуртии подозревается в убийстве на почве ревности

Потерпевший скончался на месте происшествия
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии 62-летнего пенсионера обвиняют в убийстве на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 19 марта неоднократно судимые подозреваемый и потерпевший выпивали в компании знакомых. В ходе празднования между ними произошла ссора на почве ревности. Подозреваемый ударил знакомого ножом, от полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба.

Тело было обнаружено 23 марта, так как в полицию обратилась жена потерпевшего с заявлением о его пропаже. Подозреваемый был задержан в кротчайшие сроки. В рамках первоначальных следственных действий осмотрено место происшествия.

Следователи приступили к допросу свидетелей и проверке показаний. Готовятся материалы для предъявления мужчине наказания и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Жителей Удмуртии, которые нарушили режим изоляции, в целях распространения коронавируса, будут оштрафованы.

- Весьма страшную и необычную находку обнаружили очевидцы. Журналист "Комсомолки" решил разобраться есть ли поводы для беспокойства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионер из Удмуртии подозревается в убийстве на почве ревности
В 2020 году парковые зоны Ижевска будут два раза обрабатывать от клещей
Тройное столкновение: массовое ДТП произошло в Ижевске
Ижевчанина подозревают в убийстве знакомого
«Пережили зиму плохо»: глава Ижевска отчитался о состоянии отремонтированных ранее дорог
«Это типичное жертвоприношение»: очевидцы обнаружили голову черного козла в Ижевске
За нарушение режима изоляции в целях предотвращения распространения коронавируса ижевчан ждет наказание
Следователи Татарстана два месяца разыскивают ижевчанина
Редкий вид тополя обнаружили биологи в Удмуртии
Глава Ижевска рассказал, какие рекомендации по профилактике коронавируа были направлены в управляющие компании
Автопробег для борьбы с коронавирусом провели священники Ижевска
GPS-навигатор на удмуртском языке планируют запустить в Удмуртии
Фото: ремонт сквера у Вечного огня начался в Ижевске
5-летняя девочка оказалась заблокирована в комнате общежития в Удмуртии
Закрытие кальянных и переход УдГУ на дистанционное обучение: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 23 марта
Ижевчанин фиктивно поставил на учет семерых иностранцев
Онлайн: как ижевчанам отличить фейковые новости о коронавирусе?
«Ссылаться на коронавирус у нас табу!»: глава Ижевска сообщил, что работы по благоустройству не откладываются
За прошедшие выходные в Ижевске полицейские задержали почти 20 пьяных водителей
«В этом году будем делать и пластиковую, и обычную разметку»: глава Ижевска рассказал о планах на весну
Власти Удмуртии планируют закрыть кальянные на период действия режима повышенной готовности
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам