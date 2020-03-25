2020-03-25T06:25:26+03:00
Общество

Первого клеща в этом сезоне сняли с человека в Ижевске

Он оказался не заразен
Дмитрий Бикин
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Фото: Pixabay.comФото: Pixabay.com
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В Ижевске зафиксировали первый случай присасывания клеща. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии. Насекомое доставили в лабораторию на исследование 23 марта.

– Пострадавшая, жительница г. Ижевска, не была привита против клещевого энцефалита. Присасывание клеща произошло накануне в лесной зоне района Воткинское шоссе в г. Ижевске, – говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, сам клещ не был переносчиком энцефалита и боррелиоза. В этом году сезон начался почти на две недели раньше. в 2019 году первый укус клеща зафиксировали лишь 5 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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