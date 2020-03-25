Мужчина едва не погиб, провалившись под лед в Удмуртии

25 Март 2020 2020-03-25T07:01:53+03:00

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В Удмуртии мужчина едва не погиб, провалившись под лед. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд региона. Инцидент произошел на р. Кама, напротив деревни из Татарстана.

– Спасатели на аэролодке прибыли к месту происшествия – это спасло мужчине жизнь.Совместно с очевидцем проезжавшим мимо на катере-амфибия, спасатели подняли пострадавшего на борт судна, транспортировали мужчину в д. Усть-Бельск, – говорится в сообщении.

После этого мужчину передали медикам, его состояние оценинили как удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU