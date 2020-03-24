Ижевчанин выиграл более 11 млн рублей в лотерею

24 Март 2020 2020-03-24T17:47:41+03:00

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Ижевчанин выиграл в лотерею более 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба лотереи.

- 24 марта ижевчанин стал обладателем 11 612 873 рублей, он выиграл суперприз государственной лотереи, - сообщает пресс-служба.

Мужчина потратил на билет 150 рублей. Он угадал числа 11, 16, 15, 6, 7, 17, 4, 3 в первом поле билета и 1 — во втором. По какому принципу их выбирал счастливчик, станет известно, как только он обратится в лотерейный центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU