2020-03-25T10:00:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Поезд сообщением Ижевск - Екатеринбург отменили из-за вспышки коронавируса

У части поездов изменится периодичность курсирования
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ильяс БекмансуровФото: Ильяс Бекмансуров
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Поезд сообщением Ижевск - Екатеринбург временно не будет курсировать из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается на сайте РЖД.

- В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Так, отменяется поезд Ижевск - Екатеринбург направлением из Ижевска - 31 марта, 2, 6, 8 12, 14, 18, 20, 22 апреля, 16, 18, 20, 24, 30 мая; из Екатеринбурга - 1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 23 апреля, 17, 19, 21, 25, 31 мая, - говорится в сообщении.

Пассажирам предлагается поехать по запланированному маршруту другими поездами, либо вернуть в полном объеме деньги за билеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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